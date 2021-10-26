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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У школах Техасу трансгендерним дівчатам заборонять займатися жіночими видами спорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Губернатор Техасу Ґреґ Ебботт підписав закон, який забороняє трансгендерним дівчатам займатися жіночими видами спорту в державних школах. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

У школах Техасу трансгендерним дівчатам заборонять займатися жіночими видами спорту

Деталі

Закон набуде чинності 18 січня 2022 року.

Прибічники законопроекту зазначають, що він захищає справедливість у шкільних видах спорту, оскільки усуває фізичну конкурентну перевагу трансгендерних спортсменів, які грають у жіночих командах.

Прибічники рівноправності такі обмеження називають дискримінаційними, засновані на “ненависті”. За їхніми словами, немає доказів того, що трансгендерні жінки чи дівчата сильніші у спорті.

Цього року щонайменше 35 законопроектів, які забороняють трансгендерній молоді займатися спортом, було внесено у 31 американському штаті.

2020 року таких законів було 29, 2019 року — два.

Нагадаємо

Помічник міністра охорони здоров’я США Рейчел Левін стала першим у країні трансгендерним офіцером із чотирма зірками.

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