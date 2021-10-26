В школах Техаса трансгендерным девушкам запретят заниматься женскими видами спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Губернатор Техаса Грег Эбботт подписал закон, запрещающий трансгендерным девушкам заниматься женскими видами спорта в государственных школах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Закон вступит в силу 18 января 2022 года.
Сторонники законопроекта отмечают, что он защищает справедливость в школьных видах спорта, поскольку устраняет физическое конкурентное преимущество трансгендерных спортсменов, играющих в женских командах.
Сторонники равноправия такие ограничения называют дискриминационными, основанными на “ненависти”. По их словам, нет доказательств того, что трансгендерные женщины или девушки более сильные в спорте.
В этом году по меньшей мере 35 законопроектов, запрещающих трансгендерной молодежи заниматься спортом, были внесены в 31 американском штате.
В 2020 году таких законов было 29, в 2019 году — два.
Напомним
Помощник министра здравоохранения США Рэйчел Левин стала первым в стране трансгендерным офицером с четырьмя звездами.