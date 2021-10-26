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В школах Техаса трансгендерным девушкам запретят заниматься женскими видами спорта

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Губернатор Техаса Грег Эбботт подписал закон, запрещающий трансгендерным девушкам заниматься женскими видами спорта в государственных школах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В школах Техаса трансгендерным девушкам запретят заниматься женскими видами спорта

Детали

Закон вступит в силу 18 января 2022 года.

Сторонники законопроекта отмечают, что он защищает справедливость в школьных видах спорта, поскольку устраняет физическое конкурентное преимущество трансгендерных спортсменов, играющих в женских командах.

Сторонники равноправия такие ограничения называют дискриминационными, основанными на “ненависти”. По их словам, нет доказательств того, что трансгендерные женщины или девушки более сильные в спорте.

В этом году по меньшей мере 35 законопроектов, запрещающих трансгендерной молодежи заниматься спортом, были внесены в 31 американском штате.

В 2020 году таких законов было 29, в 2019 году — два.

Напомним

Помощник министра здравоохранения США Рэйчел Левин стала первым в стране трансгендерным офицером с четырьмя звездами.

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