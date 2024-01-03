У Шевченківському районі Києва завершили рятувальні роботи після масованої ворожої атаки 29 грудня
Київ • УНН
Рятувальні роботи в Шевченківському районі Києва завершилися; внаслідок атаки рф на Україну 29 грудня загинули 53 людини, 170 отримали поранення.
3 січня завершено аварійно-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва. Вони тривали з 29 грудня після масованої ворожої атаки. Внаслідок російського ракетного обстрілу України 53 людини загинули, ще 170 постраждали, повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
В цілому внаслідок атаки 29 грудня по Україні було:
- уражено 18 населених пунктів у 10 областях;
- постраждало 170 людей;
- загинуло 53 людини;
- врятовано 22 людини.
За час робіт переміщено та вивезено 4 тис. 70 м куб. зруйнованих будівельних конструкцій. На місцях працювало 700 рятувальників та 145 одиниць техніки.
Раніше
УНН повідомляв, що в лікарні помер один з поранених внаслідок масованого ракетного удару рф по Києву 29 грудня. Таким чином кількість жертв ворожої атаки на столицю збільшилась до 30 людей.