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У Шевченківському районі Києва завершили рятувальні роботи після масованої ворожої атаки 29 грудня

У Шевченківському районі Києва завершили рятувальні роботи після масованої ворожої атаки 29 грудня

Київ • УНН

 • 28928 перегляди

Рятувальні роботи в Шевченківському районі Києва завершилися; внаслідок атаки рф на Україну 29 грудня загинули 53 людини, 170 отримали поранення.

3 січня завершено аварійно-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва. Вони тривали з 29 грудня після масованої ворожої атаки. Внаслідок російського ракетного обстрілу України 53 людини загинули,  ще 170 постраждали, повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі 

В цілому внаслідок атаки 29 грудня по Україні було:

 - уражено 18 населених пунктів у 10 областях;

 - постраждало 170 людей;

 - загинуло 53 людини;  

- врятовано 22 людини. 

За час робіт переміщено та вивезено 4 тис. 70 м куб. зруйнованих будівельних конструкцій. На місцях працювало 700 рятувальників та 145 одиниць техніки.

Раніше

УНН повідомляв, що в лікарні помер один з поранених внаслідок масованого ракетного удару рф по Києву 29 грудня. Таким чином кількість жертв ворожої атаки на столицю збільшилась до 30 людей.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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