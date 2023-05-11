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У шести областях частина жителів без світла через обстріли - Міненерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Енергетична система працює стабільно, однак, через ворожі обстріли в шести областях - обмежене електропостачання, повідомили в Міненерго, пише УНН.

Деталі

"Енергетики продовжують фіксувати пошкодження інфраструктури через ворожі обстріли. Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Також внаслідок артилерійського обстрілу в Запорізькій області станом на ранок відключені від газопостачання 753 споживачі", - повідомили у міністерстві.

Як вказано, попри складну безпекову ситуацію енергетики продовжують відновлювальні роботи. За добу вдалося повернути світло для 9,5 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій та Херсонській областях.

"Ворог продовжує нищити енергетичну інфраструктуру, намагаючись зірвати підготовку до наступної зими. Попри це енергетики продовжують відновлювати енергопостачання, ризикуючи життям та здоров’ям. Дякуємо їм за це", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Енергетична система працює стабільно", - зазначили в Міненерго.

Нагадаємо

В Укренерго повідомляли, що в ремонт вивели низку енергоблоків, але електроенергії достатньо.

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