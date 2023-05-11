У шести областях частина жителів без світла через обстріли - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Енергетична система працює стабільно, однак, через ворожі обстріли в шести областях - обмежене електропостачання, повідомили в Міненерго, пише УНН.
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"Енергетики продовжують фіксувати пошкодження інфраструктури через ворожі обстріли. Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Також внаслідок артилерійського обстрілу в Запорізькій області станом на ранок відключені від газопостачання 753 споживачі", - повідомили у міністерстві.
Як вказано, попри складну безпекову ситуацію енергетики продовжують відновлювальні роботи. За добу вдалося повернути світло для 9,5 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій та Херсонській областях.
"Ворог продовжує нищити енергетичну інфраструктуру, намагаючись зірвати підготовку до наступної зими. Попри це енергетики продовжують відновлювати енергопостачання, ризикуючи життям та здоров’ям. Дякуємо їм за це", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
"Енергетична система працює стабільно", - зазначили в Міненерго.
Нагадаємо
В Укренерго повідомляли, що в ремонт вивели низку енергоблоків, але електроенергії достатньо.