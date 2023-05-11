В шести областях часть жителей без света из-за обстрелов - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Энергетическая система работает стабильно, однако, из-за вражеских обстрелов в шести областях - ограничено электроснабжение, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
Детали
"Энергетики продолжают фиксировать повреждения инфраструктуры из-за вражеских обстрелов. Без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Также в результате артиллерийского обстрела в Запорожской области по состоянию на утро отключены от газоснабжения 753 потребителя", - сообщили в министерстве.
Как указано, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью энергетики продолжают восстановительные работы. За сутки удалось вернуть свет для 9,5 тысячи потребителей. Большинство из них – это абоненты в Донецкой и Херсонской областях.
"Враг продолжает уничтожать энергетическую инфраструктуру, пытаясь сорвать подготовку к следующей зиме. Несмотря на это энергетики продолжают восстанавливать энергоснабжение, рискуя жизнью и здоровьем. Спасибо им за это", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
"Энергетическая система работает стабильно", - отметили в Минэнерго.
Напомним
В Укрэнерго сообщали, что в ремонт вывели ряд энергоблоков, но электроэнергии достаточно.