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У шахті на Львівщині стався обвал, є постраждалий

У шахті на Львівщині стався обвал, є постраждалий

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 січня. УНН. Вчора на Львівщині стався обвал у шахті. Внаслідок події одного працівника госпіталізували. Про це поінформували у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, повідомляє УНН.

23 січня о 3:43 год. до реанімаційного відділення Червоноградської центральної міської клінічної лікарні на Львівщині госпіталізовано працівника шахти “Степова” ДП “Львіввугілля”, 1984 р. н., жителя міста Червоноград. Травмування сталося внаслідок обвалу породи.

Після надання необхідної медичної допомоги потерпілого переведено для подальшого лікування до травматологічного відділення. Причини події з’ясовуються. Стан потерпілого на 6:00 год. 24 січня – середньої важкості.

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