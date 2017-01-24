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В шахте во Львовской области произошел обвал, есть пострадавший

Киев • УНН

 • 9396 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 января. УНН. Вчера во Львовской области произошел обвал в шахте. В результате происшествия одного работника госпитализировали. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, сообщает УНН.

23 января в 3:43 в реанимационное отделение Червоноградской центральной городской клинической больницы Львовской области госпитализирован работник шахты "Степная" ГП "Львовуголь", 1984 г.р., житель города Червоноград. Травмирование произошло в результате обвала породы.

После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшего перевели для дальнейшего лечения в травматологическое отделение. Причины происшествия выясняются. Состояние пострадавшего на 6:00 24 января - средней тяжести.

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