В шахте во Львовской области произошел обвал, есть пострадавший
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 января. УНН. Вчера во Львовской области произошел обвал в шахте. В результате происшествия одного работника госпитализировали. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, сообщает УНН.
23 января в 3:43 в реанимационное отделение Червоноградской центральной городской клинической больницы Львовской области госпитализирован работник шахты "Степная" ГП "Львовуголь", 1984 г.р., житель города Червоноград. Травмирование произошло в результате обвала породы.
После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшего перевели для дальнейшего лечения в травматологическое отделение. Причины происшествия выясняются. Состояние пострадавшего на 6:00 24 января - средней тяжести.