У Севастополі затонув плавдок із судном
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У Південній бухті окупованого Севастополя затонув плавдок із судном. Подія стосується майна судноремонтного заводу "персей". Про це повідомляють підконтрольні окупантам ЗМІ, передає УНН.
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«Наразі на місці події працюють відповідні органи», — зазначив представник заводу "персей".
Деталі
В екстрених службах підтвердили подію з плавдоком, зазначивши, що причиною інциденту стала не зовнішня сила, а старість самої конструкції.
Унаслідок аварії плавдока було втрачено підводний човен Б-380, що перебував у ньому. Списаний підводний корабель відправили на переробку, тоді як затоплений док досі залишається на своєму колишньому місці.
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