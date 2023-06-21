В Севастополе затонул плавдок с судном
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Южной бухте оккупированного Севастополя затонул плавдок с судном. Произошедшее касается имущества судоремонтного завода "персей". Об этом сообщают подконтрольные оккупантам СМИ, передает УНН.
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«В настоящий момент на месте происшествия работают соответствующие органы», — отметил представитель завода "персей".
Детали
В экстренных службах подтвердил произошедшее с плавдоком, отметив, что причиной инцидента стала не внешняя сила, а старость самой конструкции.
В результате крушения плавдока была потеряна находившаяся в нем подводная лодка Б-380. Списанный подводный корабль был отправлен на переработку, в то время как затопленный док до сих пор остается на своем прежнем месте.
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