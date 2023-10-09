У Севастополі пролунав гучний вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Севастополі, тимчасово окупований Крим, було чутно гучний вибух, після якого спалахнула пожежа. Про це повідомляє Кримській вітер, пише УНН.
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"У Севастополі стався гучний вибух, повідомляють абоненти. І щось горить у напрямку Бахчисарая
Мабуть, не було чутно у всіх районах", - йдеться у повідомленні.
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