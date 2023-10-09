У Севастополі пролунав гучний вибух

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"У Севастополі стався гучний вибух, повідомляють абоненти. І щось горить у напрямку Бахчисарая

Мабуть, не було чутно у всіх районах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Російські окупанти закриють рух Керченським мостом на сім годин 10 жовтня 2023 року для нібито проведенням ремонтно-відновлювальних робіт.