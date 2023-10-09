В Севастополе раздался громкий взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Севастополе, временно оккупированный Крым, был слышен громкий взрыв, после которого вспыхнул пожар. Об этом сообщает Крымской ветер, пишет УНН.
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"В Севастополе произошел громкий взрыв, сообщают подписчики. И что-то горит в направлении Бахчисарая.
Видимо, не было слышно во всех районах", - говорится в сообщении.
Напомним
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