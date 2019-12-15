У Севастополі потонув плавучий док зі старим підводним човном
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Списаний плавучий док зі списаним також підводним човном затонули в Севастополі в ніч на неділю, повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
"Потонув списаний плавдок. У ньому знаходився списаний підводний човен. Структурам Чорноморського флоту ці об'єкти на даний момент не належали", - сказав ТАСС джерело в оборонно-промисловому комплексі РФ.
У свою чергу джерело в екстрених службах міста повідомив, що підводний човен Чорноморського флоту Б-380 сплив на поверхню і знаходиться на плаву.
"Сьогодні вночі в Південній бухті Севастополя затонув плавдок ПД-16, в якому перебував списаний і виведений зі складу флоту підводний човен Б-380. Човен сплив, знаходиться на плаву", - повідомив співрозмовник.
За його словами, затоплення могло статися через технічний стан дока, експлуатація і ремонт якого були неможливі.
Інформації про постраждалих немає.
Офіційних коментарів Чорноморського флоту і Міноборони Росії поки не має.