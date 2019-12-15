В Севастополе затонул плавучий док со старой подводной лодкой

"Затонул списанный плавдок. В нем находилась списанная подводная лодка. Структурам Черноморского флота эти объекты на данный момент не принадлежали", - сказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

В свою очередь источник в экстренных службах города сообщил, что подводная лодка Черноморского флота Б-380 всплыла на поверхность и находится на плаву.

"Сегодня ночью в Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-16, в котором находилась списаннная и выведеннная из состава флота подводная лодка Б-380. Лодка всплыла, находится на плаву", - сообщил собеседник.

По его словам, затопление могло произойти из-за техническое состояние дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.

Информации о пострадавших нет.

Официальных комментариев Черноморского флота и Минобороны России пока нет.