У Севастополі лунає стрілянина: окупанти заявляють про "військові навчання"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. В окупованому Севастополі лунає стрілянина та вибухи. У той же час окупанти заявляють про "проведення російськими військами навчань", передає УНН.
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"Щось бахає, чути в козачці та очеретах... Чутно вибухи на Проспекті Перемоги, хто знає що це? Звуки стрілянини чути у Севастополі...", - повідомляли місцеві Telegram-канали.
Згодом підконтрольний рф глава Севастополя михайло развожаєв знову заявив про проведення "російськими військами навчань у місті".
"До 16.00 флот проводить на Північному молу тренування розрахунків ППДО, що включають проведення навчальних стрільб", – написав развожаєв.
Додамо
Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада найчастіше пояснює це "роботою ППО з українських безпілотників" чи навчаннями.
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