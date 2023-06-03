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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Севастополе раздается стрельба: оккупанты заявляют о "военных учениях"

Киев • УНН

 • 469092 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. В оккупированном Севастополе раздается стрельба и взрывы. В то же время оккупанты заявляют о "проведении российскими войсками учений", передает УНН.

В Севастополе раздается стрельба: оккупанты заявляют о "военных учениях"

Детали

"Что-то бахает, слышно в казачке и камышах... Слышны взрывы на Проспекте Победы, кто знает что это? Звуки стрельбы слышны в Севастополе...", - сообщали местные Telegram-каналы.

Впоследствии подконтрольный рф глава Севастополя михаил развожаев снова заявил о проведении "российскими войсками учений в городе".

"До 16.00 флот проводит на Северном молу тренировки расчетов ППДО, включающие проведение учебных стрельб", – написал развожаев.

Добавим

Начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти чаще всего объясняют это "работой ПВО с украинских беспилотников" или учениями.

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