В Севастополе раздается стрельба: оккупанты заявляют о "военных учениях"

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"Что-то бахает, слышно в казачке и камышах... Слышны взрывы на Проспекте Победы, кто знает что это? Звуки стрельбы слышны в Севастополе...", - сообщали местные Telegram-каналы.

Впоследствии подконтрольный рф глава Севастополя михаил развожаев снова заявил о проведении "российскими войсками учений в городе".

"До 16.00 флот проводит на Северном молу тренировки расчетов ППДО, включающие проведение учебных стрельб", – написал развожаев.

Добавим

Начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти чаще всего объясняют это "работой ПВО с украинских беспилотников" или учениями.

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