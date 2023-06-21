У Севастополі лунає сирена: окупаційний очільник стверджує, що це пов'язано з навчаннями військових рф
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У кримському Севастополі повідомляють про звуки сирени. Окупаційний губернатор михайло развожаєв стверджує, що це пов'язано з навчаннями російських військових. Про це пише "Крим Реалії", передає УНН.
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Так, повідомляється, що в тимчасово окупованому Севастополі лунає сирена.
Згідно зі заявою окупаційного губернатора развожаєва, це пов'язано з проведенням навчань російських військових.
"Сирену вмикали в одній із військових частин для відпрацювання заходів щодо підвищення готовності сил. Якщо сказати простіше: це перевірка систем оповіщення в частині", - написав развожаєв.
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