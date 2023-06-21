В Севастополе раздается сирена: оккупационный глава утверждает, что это связано с учениями военных рф

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Так, сообщается, что во временно оккупированном Севастополе раздается сирена.

Согласно заявлению оккупационного губернатора развожаева, это связано с проведением учений российских военных.

"Сирену включали в одной из воинских частей для отработки мероприятий по повышению готовности сил. Если сказать проще: это проверка систем оповещения в части", - написал развожаев.

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