В Севастополе раздается сирена: оккупационный глава утверждает, что это связано с учениями военных рф
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В крымском Севастополе сообщают о звуках сирены. Оккупационный губернатор михаил развожаев утверждает, что это связано с учениями российских военных. Об этом пишет "Крым Реалии", передает УНН.
Детали
Так, сообщается, что во временно оккупированном Севастополе раздается сирена.
Согласно заявлению оккупационного губернатора развожаева, это связано с проведением учений российских военных.
"Сирену включали в одной из воинских частей для отработки мероприятий по повышению готовности сил. Если сказать проще: это проверка систем оповещения в части", - написал развожаев.
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