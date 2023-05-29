У Севастополі чули вибух: развожаєв заявив про “тренування флоту”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У тимчасово-окупованому Севастополі чули гучний вибух. “Очільник” міста михайло развожаєв заявив про нібито “тренування флоту”, передає УНН.
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Як повідомляє Телеграм-канал “Кримський вітер”, жителі Севастополя спостерігають дим над молом з вулиці Дмитра Ульянова, а також чули вибухи.
Як заявив развожаєв, “на Північному молу, на Південному і в бухті Козача флот проводить тренування розрахунків ППДО з практичною стрільбою. У місті все спокійно”.
Доповнення
25 травня самопроголошений прем'єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади в Автономній республіці Крим Сергій Аксьонов заявив про збиття силами ППО 6 БПЛА в різних районах Криму вночі.