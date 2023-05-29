В Севастополе слышали взрыв: развожаев заявил о “тренировках флота”
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Во временно-оккупированном Севастополе слышали громкий взрыв. “Глава” города михаил развожаев заявил о якобы “тренировках флота”, передает УНН.
Детали
Как сообщает Телеграмм-канал “Крымский ветер”, жители Севастополя наблюдают дым над молом с улицы Дмитрия Ульянова,, а также слышали взрывы.
Как заявил развожаев, “на Северном молу, на Южном и в бухте Казачья флот проводит тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой. В городе все спокойно”.
Дополнение
25 мая самопровозглашенный премьер-министр временной российской оккупационной власти в Автономной республике Крым сергей аксенов заявил о сбитии силами ПВО 6 БПЛА в разных районах Крыма ночью.