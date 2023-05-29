В Севастополе слышали взрыв: развожаев заявил о “тренировках флота”

Детали

Как сообщает Телеграмм-канал “Крымский ветер”, жители Севастополя наблюдают дым над молом с улицы Дмитрия Ульянова,, а также слышали взрывы.

Как заявил развожаев, “на Северном молу, на Южном и в бухте Казачья флот проводит тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой. В городе все спокойно”.

Дополнение

25 мая самопровозглашенный премьер-министр временной российской оккупационной власти в Автономной республике Крым сергей аксенов заявил о сбитии силами ПВО 6 БПЛА в разных районах Крыма ночью.