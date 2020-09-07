У серпні до 4G підключили понад 2,3 тисячі населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У серпні до 4G підключили 2 377 населених пунктів. Так, протягом липня 512 966 українців отримали 4G вперше. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінцифри.
“2 377 населених пунктів підключено до 4G в серпні. Це найбільша кількість населених пунктів, що підключені за місяць, від початку року”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що протягом серпня 512 966 українців отримали 4G вперше. Тепер до 4G підключено 18 794 населених пунктів по всій Україні.
“У 1209 населених пунктах 4G з’явився вперше. Більша частина нових населених пунктів підключена до 4G у діапазоні 900 МГц. Саме завдяки можливості працювати у цьому діапазоні частот оператори більш ніж удвічі прискорились із покриттям високошвидкісним мобільним інтернетом території України”, — додається у повідомленні.
Так, оператори рухаються за планом, і, почавши із західних областей, у серпні продовжили підключення в Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій областях.
Цього місяця швидкісного інтернету у своєму смартфоні дочекаються мешканці Вінницької, Одеської, Київської областей.
До кінця року на черзі Черкаська, Миколаївська, Кіровоградська, Полтавська, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Херсонська, Харківська, Запорізька, Донецька, Луганська області.
Нагадаємо, у липні покриття населених пунктів швидкісним мобільним інтернетом 4G прискорилось удвічі, з 982 у червні до 1999 у липні.