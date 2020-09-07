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В августе к 4G подключили более 2,3 тысячи населенных пунктов

Киев • УНН

 • 8510 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В августе к 4G подключили 2377 населенных пунктов. Так, в течение июля 512 966 украинцев получили 4G впервые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

В августе к 4G подключили более 2,3 тысячи населенных пунктов

“2377 населенных пунктов подключены к 4G в августе. Это самое большое количество населенных пунктов, подключенных через месяц, с начала года”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение августа 512 966 украинцев получили 4G впервые. Теперь к 4G подключены 18 794 населенных пунктов по всей Украине.

“В 1209 населенных пунктах 4G появился впервые. Большая часть новых населенных пунктов подключена к 4G в диапазоне 900 МГц. Именно благодаря возможности работать в этом диапазоне частот операторы более чем вдвое ускорились с покрытием высокоскоростным мобильным интернетом территории Украины”, — добавляется в сообщении.

Так, операторы движутся по плану, и, начав с западных областей, в августе продолжили подключения в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой областях.

В этом месяце скоростного интернета в своем смартфоне дождутся жители Винницкой, Одесской, Киевской областей.

До конца года на очереди Черкасская, Николаевская, Кировоградская, Полтавская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Херсонская, Харьковская, Запорожская, Донецкая, Луганская области.

Напомним, в июле покрытие населенных пунктов скоростным мобильным интернетом 4G ускорилось вдвое, с 982 в июне до 1999 в июле.

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