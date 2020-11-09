У середу ВАКС слухатиме енергетичну справу "Крючкова-Суркісів"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд призначив на 11 листопада до розгляду справу щодо колишнього народного депутата, ексголови правління Холдингової компанії “Енергомережі” Дмитра Крючкова та керівника ПАТ “Запоріжжяобленерго”, щодо заволодіння 346,22 млн грн ПАТ “Запоріжжяобленерго”. Про це інформувала пресслужба САП, передає УНН.

За версією слідства, Крючков і колишній в.о. генерального директора ВАТ “Запоріжжяобленерго” Ігор Корніленко причетні до схеми, за якою споживачі замість того, щоб платити за електричну енергію фактичному постачальнику — ПАТ “Запоріжжяобленерго”, перераховували кошти посереднику ПрАТ “ХК “Енергомережі”. А вже посередник повинен був розрахуватися з енергопостачальником.

Однак, за результатами такого посередництва споживачі оплатили для ПрАТ “ХК “Енергомережі” більш ніж 196,82 млн грн, а те, в свою чергу, перерахувало для ПАТ “Запоріжжяобленерго” 1,7 млн грн замість очікуваних 346,22 млн грн. Таким чином, підозрювані заволоділи 346 млн грн ПАТ “Запоріжжяобленерго”, вважають детективи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Найгучніша справа про енергетичну корупцію в Україні: названі імена та — жодного вироку

Нагадаємо, справу “Енергомережі” та обленерго Суркісів (“Запоріжжяобленерго”) вважають найгучнішою у сфері енергетики з часів незалежності України.

А самого Крючкова ЗМІ називають “людиною Суркісів”. Адже, напередодні, журналісти програми “Схеми” публікували записи телефонних розмов між Крючковим, Суркісами та іншими “фігурантами”.

Судячи з оприлюднених плівок, Крючков регулярно давав вказівки відвозити різні суми грошей в офіс братам Суркісам на стадіон “Динамо”.

І вже в кінці 2019 року в цій частині з’явилися рішення Вищого антикорупційного суду. Вони засвідчили факт, що вилучені НАБУ під час обшуків в приміщеннях “Динамо” (вул. Грушевського, 3) документи мають безпосередній стосунок до кримінального провадження за фактом схем “Енергомережі”.

Як писав УНН, на думку окремих експертів НАБУ “провалило” розслідування схем “Енергомережі”, адже головні їх фігуранти й досі не мають підозр.

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