В среду ВАКС будет слушать энергетическое дело "Крючкова-Суркисов"

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд назначил на 11 ноября к рассмотрению дело в отношении бывшего народного депутата, экс-главы правления Холдинговой компании “Энергосети” Дмитрия Крючкова и руководителя ОАО “Запорожьеоблэнерго”, о завладении 346,22 млн грн ПАО “Запорожьеоблэнерго”. Об этом информировала пресс-служба САП, передает УНН.

По версии следствия, Крючков и бывший и.о. генерального директора ОАО “Запорожьеоблэнерго” Игорь Корниленко причастны к схеме, по которой потребители вместо того, чтобы платить за электрическую энергию фактическом поставщику — ОАО “Запорожьеоблэнерго”, перечисляли средства посреднику ЗАО “ХК “Энергосети”. А уже посредник должен был рассчитаться с энергопоставщиком.

Однако, по результатам такого посредничества потребители оплатили для ЗАО “ХК “Энергосети” более чем 196,82 млн грн, а то, в свою очередь, перечислило для ОАО “Запорожьеоблэнерго” 1,7 млн грн вместо ожидаемых 346,22 млн грн. Таким образом, подозреваемые завладели 346 млн грн ПАО “Запорожьеоблэнерго”, считают детективы.

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Напомним, дело “Энергосети” и облэнерго Суркисов (“Запорожьеоблэнерго”) считают самым громким в сфере энергетики со времен независимости Украины.

А самого Крючкова СМИ называют “человеком Суркисов”. Ведь накануне журналисты программы “Схемы” публиковали записи телефонных разговоров между Крючковым, Суркисами и другими “фигурантами”.

Судя по обнародованным пленок, Крючков регулярно давал указания отвозить различные суммы денег в офис братьям Суркисам на стадион “Динамо”.

И уже в конце 2019 года в этой части появились решения Высшего антикоррупционного суда. Они засвидетельствовали факт, что изъятые НАБУ во время обысков в помещениях “Динамо” (ул. Грушевского, 3) документы имеют непосредственное отношение к уголовному производство по факту схем “Энергосети”.

Как писал УНН, по мнению отдельных экспертов НАБУ “провалило” расследование схем “Энергосети”, ведь главные их фигуранты до сих пор не имеют подозрений.

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