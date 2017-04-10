У середу в парламенті звітуватиме голова НКРЕКП Д.Вовк - спікер ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У середу в парламенті звітуватиме голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк. Про це під час засідання Погоджувальної ради повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
"Нагадаю, що у середу о 12:30 до парламенту прийде голова Нацкомісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк", - зазначив спікер ВР.
Нагадаємо, у понеділок НКРЕКП ухвалила рішення про скасування абонплати за газ.