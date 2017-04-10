У середу в парламенті звітуватиме голова НКРЕКП Д.Вовк - спікер ВР

"Нагадаю, що у середу о 12:30 до парламенту прийде голова Нацкомісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк", - зазначив спікер ВР.

Нагадаємо, у понеділок НКРЕКП ухвалила рішення про скасування абонплати за газ.