В среду в парламенте выступит с отчетом председатель НКРЭКУ Д.Вовк - спикер ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В среду в парламенте выступит с отчетом председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк. Об этом во время заседания Согласительного совета сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Напомню, что в среду в 12:30 в парламент придет председатель Нацкомиссии регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг Дмитрий Волк", - отметил спикер ВР.
Напомним, в понедельник НКРЭКУ принял решение об отмене абонплаты за газ.