В среду в парламенте выступит с отчетом председатель НКРЭКУ Д.Вовк - спикер ВР

"Напомню, что в среду в 12:30 в парламент придет председатель Нацкомиссии регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг Дмитрий Волк", - отметил спикер ВР.

Напомним, в понедельник НКРЭКУ принял решение об отмене абонплаты за газ.