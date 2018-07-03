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У Сербії винесли декілька вироків у справах найманців, що воювали на Донбасі

У Сербії винесли декілька вироків у справах найманців, що воювали на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. У Сербії винесли вже декілька судових вироків у справах найманців-громадян країни, що воювали на боці бойовиків на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

“Відверто і ґрунтовно обговорили з сербськими друзями питання сербських найманців, які воювали на Донбасі на боці держави-окупанта — Росії. Вже маємо декілька судових вироків тут, в Сербії, за що вдячний сербській стороні”, — сказав Клімкін.

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За його словами, якщо буде доведено, що хтось із зазначених осіб скоїв злочини проти людяності, то “вони мають закінчити в Гаазі”.

“Працюємо далі над тим, щоб виявити всіх найманців та їхню роль”, — сказав міністр.

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Нагадаємо, в Угорщині за участь у війні на Донбасі екс-правоохоронець опинився на лаві підсудних.

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