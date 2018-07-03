В Сербии вынесли несколько приговоров по делам наемников, воевавших на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В Сербии вынесли уже несколько судебных приговоров по делам наемников-граждан страны, воевавших на стороне боевиков на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Откровенно и основательно обсудили с сербскими друзьями вопрос сербских наемников, воевавших на Донбассе на стороне государства-оккупанта - России. Уже есть несколько судебных приговоров здесь, в Сербии, за что благодарен сербской стороне", - сказал Климкин.
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По его словам, если будет доказано, что кто-то из указанных лиц совершил преступления против человечности, то "они должны закончить в Гааге".
"Работаем дальше над тем, чтобы выявить всех наемников и их роль", - сказал министр.
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Напомним, в Венгрии за участие в войне на Донбассе экс-правоохранитель оказался на скамье подсудимых.