У Сербії припустили ймовірність запровадження санкцій проти росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич вперше припустив, що Белград може змінити курс і запровадити санкції проти росії, що є однією з ключових вимог ЄС до Сербії, щоб досягти прогресу в переговорах про членство в ЄС. Він зазначив, що його країна керуватиметься насамперед тим, що відповідає її інтересам, пише УНН з посиланням на Euractiv.
Цитата
"Ми засуджуємо порушення територіальної цілісності України і так голосували в міжнародних інстанціях. Інше питання, чи будемо ми вводити санкції проти росії. Це не питання часу чи термінів, це питання, яке стосується наших політичних та економічних інтересів", – сказав він в інтерв'ю Euractiv Serbia.
Деталі
Міністр зауважив, що з тимчасової окупації Криму росією у 2014 році і до Сьогодні Сербія не приєдналася до санкцій Заходу, оскільки країна оцінила, що це буде "не в її інтересах".
"Якщо щось зміниться на шкоду інтересам Сербії, то наше рішення буде відповідним чином скориговано, тому що ми кожного моменту будемо оцінювати, яке рішення є найкращим для нашої економіки, для нашої позиції у світі та для громадян Сербії", - пояснив Дачич.
Він наголосив, що для Сербії залишається "пріоритетним" членство в ЄС, проте водночас розкритикував блок за те, що він зволікає з розширенням.
"Ця розповідь, який ми часто чуємо, про те, що Балкани можуть створити нові проблеми, якщо вони будуть всередині ЄС, є скоріше приводом, тому що в ЄС зменшився апетит до розширення. Це питання не приносить голосів європейським політикам, і тому вони маргіналізують його", - заявив Дачич.
Як пише видання, іншою ознакою того, що наратив про традиційного союзника Сербії - росію, може змінюватися, є те, що прем’єр-міністр Сербії Ана Брнабіч, яка відвідала захід з відкриття EURACTIV Serbia, говорила про "російську агресію проти України". Це формулювання вперше використовується представниками країни. Вона також похвалила ЄС як найбільшого інвестора та донора в Сербії.
Нагадаємо
Президент Сербії Александар Вучич в інтерв'ю Bloomberg заявив, що його країна не може підтримати повномасштабне вторгнення росії, оскільки визнає, що Крим і Донбас є українськими територіями.