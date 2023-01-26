У Сербії припустили ймовірність запровадження санкцій проти росії

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"Ми засуджуємо порушення територіальної цілісності України і так голосували в міжнародних інстанціях. Інше питання, чи будемо ми вводити санкції проти росії. Це не питання часу чи термінів, це питання, яке стосується наших політичних та економічних інтересів", – сказав він в інтерв'ю Euractiv Serbia.

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Міністр зауважив, що з тимчасової окупації Криму росією у 2014 році і до Сьогодні Сербія не приєдналася до санкцій Заходу, оскільки країна оцінила, що це буде "не в її інтересах".

"Якщо щось зміниться на шкоду інтересам Сербії, то наше рішення буде відповідним чином скориговано, тому що ми кожного моменту будемо оцінювати, яке рішення є найкращим для нашої економіки, для нашої позиції у світі та для громадян Сербії", - пояснив Дачич.

Він наголосив, що для Сербії залишається "пріоритетним" членство в ЄС, проте водночас розкритикував блок за те, що він зволікає з розширенням.

"Ця розповідь, який ми часто чуємо, про те, що Балкани можуть створити нові проблеми, якщо вони будуть всередині ЄС, є скоріше приводом, тому що в ЄС зменшився апетит до розширення. Це питання не приносить голосів європейським політикам, і тому вони маргіналізують його", - заявив Дачич.

Як пише видання, іншою ознакою того, що наратив про традиційного союзника Сербії - росію, може змінюватися, є те, що прем’єр-міністр Сербії Ана Брнабіч, яка відвідала захід з відкриття EURACTIV Serbia, говорила про "російську агресію проти України". Це формулювання вперше використовується представниками країни. Вона також похвалила ЄС як найбільшого інвестора та донора в Сербії.

Нагадаємо

Президент Сербії Александар Вучич в інтерв'ю Bloomberg заявив, що його країна не може підтримати повномасштабне вторгнення росії, оскільки визнає, що Крим і Донбас є українськими територіями.