В Сербии допустили вероятность введения санкций против россии

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"Мы осуждаем нарушение территориальной целостности Украины и так голосовали в международных инстанциях. Другой вопрос, будем ли мы вводить санкции против россии. Это не вопрос времени или сроков, это вопрос, который касается наших политических и экономических интересов", – сказал он в интервью Euractiv Serbia.

Детали

Министр отметил, что с временной оккупации Крыма Россией в 2014 году и до сегодняшнего дня Сербия не присоединилась к санкциям Запада, поскольку страна оценила, что это будет "не в ее интересах".

"Если что-то изменится в ущерб интересам Сербии, то наше решение будет соответствующим образом скорректировано, потому что мы каждый момент будем оценивать, какое решение является лучшим для нашей экономики, для нашей позиции в мире и для граждан Сербии", - пояснил Дачич.

Он подчеркнул, что для Сербии остается "приоритетным" членство в ЕС, однако в то же время раскритиковал блок за то, что он медлит с расширением.

"Этот рассказ, который мы часто слышим, о том, что Балканы могут создать новые проблемы, если они будут внутри ЕС, является скорее предлогом, потому что в ЕС уменьшился аппетит к расширению. Этот вопрос не приносит голосов европейским политикам, и поэтому они маргинализируют его", - заявил Дачич.

Как пишет издание, другим признаком того, что нарратив о традиционном союзнике Сербии - россии, может меняться, является то, что премьер-министр Сербии Ана Брнабич, посетившая мероприятие по открытию EURACTIV Serbia, говорила о "российской агрессии против Украины". Эта формулировка впервые используется представителями страны. Она также похвалила ЕС как крупнейшего инвестора и донора в Сербии.

Напомним

Президент Сербии Александар Вучич в интервью Bloomberg заявил, что его страна не может поддержать полномасштабное вторжение россии, поскольку признает, что Крым и Донбасс являются украинскими территориями.