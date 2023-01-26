В Сербии допустили вероятность введения санкций против россии

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 19505 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 73419 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 116611 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 116217 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 265445 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132921 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121603 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371833 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83656 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136409 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
75%
Популярные новости

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111421 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77046 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 16462 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 12431 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 13112 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 265445 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293046 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371833 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347367 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394711 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77052 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111426 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130699 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170395 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79616 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

В Сербии допустили вероятность введения санкций против россии

Киев • УНН

 • 983898 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич впервые предположил, что Белград может изменить курс и ввести санкции против россии, что является одним из ключевых требований ЕС к Сербии, чтобы достичь прогресса в переговорах о членстве в ЕС. Он отметил, что его страна будет руководствоваться прежде всего тем, что соответствует ее интересам, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

В Сербии допустили вероятность введения санкций против россии

Цитата

"Мы осуждаем нарушение территориальной целостности Украины и так голосовали в международных инстанциях. Другой вопрос, будем ли мы вводить санкции против россии. Это не вопрос времени или сроков, это вопрос, который касается наших политических и экономических интересов", – сказал он в интервью Euractiv Serbia.

Детали

Министр отметил, что с временной оккупации Крыма Россией в 2014 году и до сегодняшнего дня Сербия не присоединилась к санкциям Запада, поскольку страна оценила, что это будет "не в ее интересах".

"Если что-то изменится в ущерб интересам Сербии, то наше решение будет соответствующим образом скорректировано, потому что мы каждый момент будем оценивать, какое решение является лучшим для нашей экономики, для нашей позиции в мире и для граждан Сербии", - пояснил Дачич.

Он подчеркнул, что для Сербии остается "приоритетным" членство в ЕС, однако в то же время раскритиковал блок за то, что он медлит с расширением.

"Этот рассказ, который мы часто слышим, о том, что Балканы могут создать новые проблемы, если они будут внутри ЕС, является скорее предлогом, потому что в ЕС уменьшился аппетит к расширению. Этот вопрос не приносит голосов европейским политикам, и поэтому они маргинализируют его", - заявил Дачич.

Как пишет издание, другим признаком того, что нарратив о традиционном союзнике Сербии - россии, может меняться, является то, что премьер-министр Сербии Ана Брнабич, посетившая мероприятие по открытию EURACTIV Serbia, говорила о "российской агрессии против Украины". Эта формулировка впервые используется представителями страны. Она также похвалила ЕС как крупнейшего инвестора и донора в Сербии.

Напомним

Президент Сербии Александар Вучич в интервью Bloomberg заявил, что его страна не может поддержать полномасштабное вторжение россии, поскольку признает, что Крым и Донбасс являются украинскими территориями.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$61.53
Bitcoin
$77,069.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.10
Ethereum
$1,474.25