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У Селидовому 3-річний хлопчик отруївся небезпечними ліками

У Селидовому 3-річний хлопчик отруївся небезпечними ліками

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 11. квітня. УНН. У м.Селидово, Донецької області 3-річний хлопчик на хвилину залишився без нагляду батьків і отруївся небезпечними ліками. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.

До чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення від медичної сестри швидкої допомоги про те, що до них потрапив трирічний хлопчик з важким медикаментозним отруєнням.

27-річна жінка разом зі своїм сином пішла в гості до знайомої. За розмовами подруги не помітили, як малюк знайшов і прийняв таблетки, які сильно впливають на центральну нервову систему. З отруєнням середньої тяжкості малолітньої дитини медики госпіталізували в місцеву лікарню. Відносно матері правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

“Прибувши на місце події, правоохоронці з’ясували, що місцева мешканка разом з дитиною перебувала в гостях у подруги. Жінки пішли на кухню пити чай, а малюка залишили в одній з кімнат дивитися мультфільми по телевізору. Через деякий час хлопчик підійшов до матері і показав блістер таблеток, а жестами став пояснювати, що з’їв кілька з них. Перелякані жінки викликали швидку допомогу. Прибувши на виклик, медики надали дитині першу медичну допомогу і госпіталізували його в дитяче відділення Селидівської міської лікарні. В даний час стан хлопчика задовільний”, — повідомили у поліції.

Подруга матері пояснила правоохоронцям, що напередодні перевіряла свою аптечку, виявила там невідомі таблетки і виклала їх на стіл, щоб в подальшому з’ясувати їх призначення. На момент, коли до неї прийшли гості, ліки лежали на столі в кімнаті, де залишився грати хлопчик.

Медпрепарат вилучено поліцейськими, а щодо матері відкрито кримінальне провадження за ст.166 “Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена ​​опіка чи піклування”, яке передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, 28 березня мати нагодувала дітей борщем із ртуттю у Запоріжжі.

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