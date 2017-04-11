У Селидовому 3-річний хлопчик отруївся небезпечними ліками

До чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення від медичної сестри швидкої допомоги про те, що до них потрапив трирічний хлопчик з важким медикаментозним отруєнням.

27-річна жінка разом зі своїм сином пішла в гості до знайомої. За розмовами подруги не помітили, як малюк знайшов і прийняв таблетки, які сильно впливають на центральну нервову систему. З отруєнням середньої тяжкості малолітньої дитини медики госпіталізували в місцеву лікарню. Відносно матері правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

“Прибувши на місце події, правоохоронці з’ясували, що місцева мешканка разом з дитиною перебувала в гостях у подруги. Жінки пішли на кухню пити чай, а малюка залишили в одній з кімнат дивитися мультфільми по телевізору. Через деякий час хлопчик підійшов до матері і показав блістер таблеток, а жестами став пояснювати, що з’їв кілька з них. Перелякані жінки викликали швидку допомогу. Прибувши на виклик, медики надали дитині першу медичну допомогу і госпіталізували його в дитяче відділення Селидівської міської лікарні. В даний час стан хлопчика задовільний”, — повідомили у поліції.

Подруга матері пояснила правоохоронцям, що напередодні перевіряла свою аптечку, виявила там невідомі таблетки і виклала їх на стіл, щоб в подальшому з’ясувати їх призначення. На момент, коли до неї прийшли гості, ліки лежали на столі в кімнаті, де залишився грати хлопчик.

Медпрепарат вилучено поліцейськими, а щодо матері відкрито кримінальне провадження за ст.166 “Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена ​​опіка чи піклування”, яке передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, 28 березня мати нагодувала дітей борщем із ртуттю у Запоріжжі.