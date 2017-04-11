В Селидово 3-летний мальчик отравился опасными лекарствами

В дежурную часть Селидовского отделения полиции поступило сообщение от медицинской сестры скорой помощи о том, что к ним попал трехлетний мальчик с тяжелым медикаментозным отравлением.

27-летняя женщина вместе со своим сыном пошла в гости к знакомой. За разговорами подруги не заметили, как малыш нашел и принял таблетки, которые сильно влияют на центральную нервную систему. С отравлением средней тяжести малолетнего ребенка медики госпитализировали в местную больницу. В отношении матери правоохранители открыли уголовное производство.

“Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что местная жительница вместе с ребенком находилась в гостях у подруги. Женщины пошли на кухню пить чай, а малыша оставили в одной из комнат смотреть мультфильмы по телевизору. Через некоторое время мальчик подошел к матери и показал блистер таблеток, а жестами стал объяснять, что съел несколько из них. Испуганные женщины вызвали скорую помощь. Прибыв на вызов, медики оказали ребенку первую медицинскую помощь и госпитализировали его в детское отделение Селидовской городской больницы. В настоящее время состояние мальчика удовлетворительное ”, - сообщили в полиции.

Подруга матери объяснила правоохранителям, что накануне проверяла свою аптечку, обнаружила там неизвестные таблетки и выложила их на стол, чтобы в дальнейшем выяснить их назначение. На момент, когда к ней пришли гости, лекарства лежали на столе в комнате, где остался играть мальчик.

Медпрепарат изъято полицией, а по матери открыто уголовное производство по ст.166 “Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство”, которое предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, 28 марта мать накормила детей борщом с ртутью в Запорожье .