У ще одному населеному пункті на Херсонщині знов замайорів український прапор: військові показали відео
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Воїни ССО України встановили у черговому населеному пункті на Херсонщині український прапор, передає УНН із посиланням на повідомлення ССО у Telegram.
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"У черговому населеному пункті на Херсонщині знов замайорів український прапор. Його встановили воїни ССО України. Водночас російськи триколори, встановлені окупантами, скинули на землю. У селі наших воїнів радо зустрічали місцеві жителі, які провели в окупації багато місяців", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, Херсон повертається під контроль України, у місто заходять українські військові.