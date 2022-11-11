У ще одному населеному пункті на Херсонщині знов замайорів український прапор: військові показали відео

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"У черговому населеному пункті на Херсонщині знов замайорів український прапор. Його встановили воїни ССО України. Водночас російськи триколори, встановлені окупантами, скинули на землю. У селі наших воїнів радо зустрічали місцеві жителі, які провели в окупації багато місяців", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, Херсон повертається під контроль України, у місто заходять українські військові.