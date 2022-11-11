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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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У ще одному населеному пункті на Херсонщині знов замайорів український прапор: військові показали відео

У ще одному населеному пункті на Херсонщині знов замайорів український прапор: військові показали відео

Київ • УНН

 • 382165 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Воїни ССО України встановили у черговому населеному пункті на Херсонщині український прапор, передає УНН із посиланням на повідомлення ССО у Telegram.

Цитата

"У черговому населеному пункті на Херсонщині знов замайорів український прапор. Його встановили воїни ССО України. Водночас російськи триколори, встановлені окупантами, скинули на землю. У селі наших воїнів радо зустрічали місцеві жителі, які провели в окупації багато місяців", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Як повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, Херсон повертається під контроль України, у місто заходять українські військові. 

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