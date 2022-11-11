В еще одном населенном пункте на Херсонщине снова взвился украинский флаг: военные показали видео
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Воины ССО Украины установили в очередном населенном пункте Херсонской области украинский флаг, передает УНН со ссылкой на сообщение ССО в Telegram.
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"В очередном населенном пункте на Херсонщине снова взвился украинский флаг. Его установили воины ССО Украины. В то же время российские триколоры, установленные оккупантами, сбросили на землю. В селе наших воинов радостно встречали местные жители, которые провели в оккупации много месяцев", - говорится в сообщении.
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Как сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят украинские военные.