У СБУ заявили, що вбачають у діях О.Онищенка ознаки державної зради (доповнено)

“В межах розслідування кримінального провадження щодо фінансування сепаратизму, це стаття 110 зі значком 2 нами було отримано фактичні дані, які свідчать про наявність в діяннях Олександра Онищенка ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 111 ККУ — це державна зрада”, — сказав Г.Остафійчук.

Він зазначив, що орган досудового слідства, усвідомлюючи необхідність збереження адвокатської таємниці СБУ, оприлюднює фрагменти листувань адвоката Андрія Циганкова з громадянином Д., який є фігурантом кримінального провадження, яке розслідує НАБУ.

Нагадаємо, 24 листопада СБУ допитали адвоката О.Онищенка А.Циганкова.