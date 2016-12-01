У СБУ заявили, що вбачають у діях О.Онищенка ознаки державної зради (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У діях народного депутата Олесандра Онищенка вбачають ознаки державної зради. Про це повідомив керівник Головного слідчого управління Григорій Остафійчук, передає кореспондент УНН.
“В межах розслідування кримінального провадження щодо фінансування сепаратизму, це стаття 110 зі значком 2 нами було отримано фактичні дані, які свідчать про наявність в діяннях Олександра Онищенка ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 111 ККУ — це державна зрада”, — сказав Г.Остафійчук.
Він зазначив, що орган досудового слідства, усвідомлюючи необхідність збереження адвокатської таємниці СБУ, оприлюднює фрагменти листувань адвоката Андрія Циганкова з громадянином Д., який є фігурантом кримінального провадження, яке розслідує НАБУ.
Нагадаємо, 24 листопада СБУ допитали адвоката О.Онищенка А.Циганкова.