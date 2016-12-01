В СБУ заявили, что видят в действиях А.Онищенко признаки государственной измены (дополнено)

"В рамках расследования уголовного производства по финансированию сепаратизма, это статья 110 со значком 2 нами было получено фактические данные, свидетельствующие о наличии в действиях Александра Онищенко признаков уголовного преступления предусмотренного статьей 111 УК - это государственная измена", - сказал Г.Остафийчук.

Он отметил, что орган досудебного следствия, осознавая необходимость сохранения адвокатской тайны СБУ, обнародует фрагменты переписки адвоката Андрея Цыганкова с гражданином Д., который является фигурантом уголовного производства, которое расследует НАБУ.

Напомним, 24 ноября СБУ допросили адвоката А.Онищенко А.Цыганкова.