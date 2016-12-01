В СБУ заявили, что видят в действиях А.Онищенко признаки государственной измены (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В действиях народного депутата Алесандра Онищенко видят признаки государственной измены. Об этом сообщил руководитель Главного следственного управления Григорий Остафийчук, передает корреспондент УНН.
"В рамках расследования уголовного производства по финансированию сепаратизма, это статья 110 со значком 2 нами было получено фактические данные, свидетельствующие о наличии в действиях Александра Онищенко признаков уголовного преступления предусмотренного статьей 111 УК - это государственная измена", - сказал Г.Остафийчук.
Он отметил, что орган досудебного следствия, осознавая необходимость сохранения адвокатской тайны СБУ, обнародует фрагменты переписки адвоката Андрея Цыганкова с гражданином Д., который является фигурантом уголовного производства, которое расследует НАБУ.
Напомним, 24 ноября СБУ допросили адвоката А.Онищенко А.Цыганкова.