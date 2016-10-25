У СБУ розраховують на звільнення 47 заручників на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Українська сторона розраховує на звільнення 47 заручників з окупованих Донецька та Луганська. Про це заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт журналістам у вівторок, передає кореспондент УНН.
“Я сподіваюся, що буде звільнено хоча б 47 заручників, яких утримуються в Донецьку та Луганську”, — зазначив він.
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При цьому Ю.Тандіт не став пов’язувати процес звільнення заручників з засіданням тристоронньої контактної групи, яке планується у Мінську.