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У СБУ розраховують на звільнення 47 заручників на Донбасі

У СБУ розраховують на звільнення 47 заручників на Донбасі

Київ • УНН

 • 8990 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Українська сторона розраховує на звільнення 47 заручників з окупованих Донецька та Луганська. Про це заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт журналістам у вівторок, передає кореспондент УНН.

“Я сподіваюся, що буде звільнено хоча б 47 заручників, яких утримуються в Донецьку та Луганську”, — зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Києву відоме місцезнаходження 57 заручників зі 110 - І.Геращенко

При цьому Ю.Тандіт не став пов’язувати процес звільнення заручників з засіданням тристоронньої контактної групи, яке планується у Мінську.

Українські Національні Новини

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