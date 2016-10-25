В СБУ рассчитывают на освобождение 47 заложников на Донбассе

"Я надеюсь, что будут уволены хотя бы 47 заложников, которые содержатся в Донецке и Луганске", - отметил он.

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При этом Ю.Тандит не стал связывать процесс освобождения заложников с заседанием трехсторонней контактной группы, которое планируется в Минске.