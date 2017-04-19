У СБУ немає інформації про підготовку провокацій під час Євробачення - О.Ткачук

“Конкретної інформації про підготовку провокацій, якихось конкретних під час цього заходу, наскільки мені відомо, такої інформації у нас поки що немає”, — сказав О.Ткачук.

Він додав, що в разі появи такої інформації СБУ реагуватиме миттєво оперативними та адміністративними заходами.

“Щодо забезпечення безпеки Євробачення, то українська держава, СБУ у взаємодії з усіма правоохоронними органами, ми зробимо все необхідне для того, щоб Євробачення пройшло спокійно, і всі його учасники і глядачі змогли в повній мірі насолодитися цим дійством”, — сказав О.Ткачук.

Як повідомляв УНН, півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 – 13 травня.

Нагадаємо, що на Софійській площі в Києві 30 квітня відкриють фан-зону Євробачення-2017.