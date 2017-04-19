В СБУ нет информации о подготовке провокаций во время Евровидения - О.Ткачук

“Конкретной информации о подготовке провокаций, каких-то конкретных во время этого мероприятия, насколько мне известно, такой информации у нас пока нет”, — сказал А.Ткачук.

Он добавил, что в случае появления такой информации СБУ будет реагировать мгновенно оперативными и административными мерами.

“Что касается обеспечения безопасности Евровидения, то украинское государство, СБУ во взаимодействии со всеми правоохранительными органами, мы сделаем все необходимое для того, чтобы Евровидение прошло спокойно, и все его участники и зрители смогли в полной мере насладиться этим действом”, — сказал А.Ткачук .

Как сообщал УНН, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 — 13 мая.

Напомним, что на Софийской площади в Киева 30 апреля откроют фан-зону Евровидение-2017.