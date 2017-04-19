В СБУ нет информации о подготовке провокаций во время Евровидения - О.Ткачук

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35872 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100932 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153400 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115205 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115796 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112139 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104017 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106989 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103496 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152830 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В СБУ нет информации о подготовке провокаций во время Евровидения - О.Ткачук

В СБУ нет информации о подготовке провокаций во время Евровидения - О.Ткачук

Киев  •  УНН

 • 7906 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. У Службы безопасности Украины нет информации о подготовке провокаций во время песенного конкурса "Евровидение", который состоится в мае в Киеве. Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент УНН.

“Конкретной информации о подготовке провокаций, каких-то конкретных во время этого мероприятия, насколько мне известно, такой информации у нас пока нет”, — сказал А.Ткачук.

Он добавил, что в случае появления такой информации СБУ будет реагировать мгновенно оперативными и административными мерами.

“Что касается обеспечения безопасности Евровидения, то украинское государство, СБУ во взаимодействии со всеми правоохранительными органами, мы сделаем все необходимое для того, чтобы Евровидение прошло спокойно, и все его участники и зрители смогли в полной мере насладиться этим действом”, — сказал А.Ткачук .

Как сообщал УНН, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 — 13 мая.

Напомним, что на Софийской площади в Киева 30 апреля откроют фан-зону Евровидение-2017.

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