В СБУ нет информации о подготовке провокаций во время Евровидения - О.Ткачук
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. У Службы безопасности Украины нет информации о подготовке провокаций во время песенного конкурса "Евровидение", который состоится в мае в Киеве. Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент УНН.
“Конкретной информации о подготовке провокаций, каких-то конкретных во время этого мероприятия, насколько мне известно, такой информации у нас пока нет”, — сказал А.Ткачук.
Он добавил, что в случае появления такой информации СБУ будет реагировать мгновенно оперативными и административными мерами.
“Что касается обеспечения безопасности Евровидения, то украинское государство, СБУ во взаимодействии со всеми правоохранительными органами, мы сделаем все необходимое для того, чтобы Евровидение прошло спокойно, и все его участники и зрители смогли в полной мере насладиться этим действом”, — сказал А.Ткачук .
Как сообщал УНН, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 — 13 мая.
Напомним, что на Софийской площади в Киева 30 апреля откроют фан-зону Евровидение-2017.