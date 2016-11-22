У СБУ назвали імена затриманих військових "дезертирів" поблизу Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Затриманими поблизу адмінмежі з Кримом військовими-дезертирами виявилися Олександр Баранов і Максим Одинцов. Про це сьогодні сказав на брифінгу голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає кореспондент УНН.
"Дійсно СБУ, контррозвідка провела спеціальну поперацію, в результаті якої були затримані двоє колишніх військовослужбовців ЗСУ, які після анексії Криму зрадили присязі і перейшли на біг ворога. Ці двої військовослужбовців, а саме Олександр Баранов і Максим Одинцов служили у в/ч 1100 десятої морської авіаційної бригади ВМС", - розповів він.
В.Грицак нагадав, що після зради цими військовослужбовцями присязі українському народові військова прокуратура відкрила кримінальні провадження щодо них.
Напередодні міноборони РФ повідомило, що нібито співробітники СБУ незаконно затримали і вивезли з анексованого Криму в Україну двох "російських військовослужбовців" і проти них, за даними російського оборонного відомства, намагаються сфабрикувати кримінальне переслідування.