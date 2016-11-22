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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В СБУ назвали имена задержанных военных "дезертиров" возле Крыма

Киев • УНН

 • 6707 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Задержанными на админгранице с Крымом военными-дезертирами оказались Александр Баранов и Максим Одинцов. Об этом сказал на брифинге глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает корреспондент УНН.

В СБУ назвали имена задержанных военных "дезертиров" возле Крыма

"Действительно СБУ, контрразведка провели специальную операцию, в результате которой были задержаны двое бывших военнослужащих ВСУ, которые после аннексии Крыма изменили присяге и перешли на сторону врага. Эти двое военнослужащих, а именно Александр Баранов и Максим Одинцов служили в в/ч 1100 десятой морской авиационной бригады ВМС", - рассказал он.

В.Грицак напомнил, что после измены этими военнослужащими присяге украинскому народу военная прокуратура открыла уголовные производства по ним.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что якобы сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из аннексированного Крыма в Украину двоих "российских военнослужащих" и против них, по данным российского оборонного ведомства, пытаются сфабриковать уголовное преследование.

Украинские Национальные Новости

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