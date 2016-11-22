В СБУ назвали имена задержанных военных "дезертиров" возле Крыма

"Действительно СБУ, контрразведка провели специальную операцию, в результате которой были задержаны двое бывших военнослужащих ВСУ, которые после аннексии Крыма изменили присяге и перешли на сторону врага. Эти двое военнослужащих, а именно Александр Баранов и Максим Одинцов служили в в/ч 1100 десятой морской авиационной бригады ВМС", - рассказал он.

В.Грицак напомнил, что после измены этими военнослужащими присяге украинскому народу военная прокуратура открыла уголовные производства по ним.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что якобы сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из аннексированного Крыма в Украину двоих "российских военнослужащих" и против них, по данным российского оборонного ведомства, пытаются сфабриковать уголовное преследование.