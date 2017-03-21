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У "Сбербанку" заявили про намагання швидко залишити український ринок

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КИЇВ. 21 березня. УНН. “Сбербанк” розглядає варіанти максимально швидкого виходу з українського ринку. Про це повідомив глава банку Герман Греф за підсумками засідання наглядової ради кредитної організації, передає УНН із посиланням на ТАСС.

“На сьогодні ми займаємося пошуком варіантів швидкого виходу з українського ринку. Сподіваємося, що нам таку можливість нададуть. Ми зараз перебуваємо в дуже активній стадії розгляду таких варіантів”, — зазначив Г.Греф.

При цьому він зазначив, що ситуація в Україні зараз досить складна для банку.

“Сьогодні відбувається бетонування центрального офісу в Запоріжжі, виникли серйозні труднощі з виплатою зарплати у великих підприємств. За останній рік ми нарахували вже сотні різномантних актів вандалізму”, — сказав керівник “Сбербанку”.

За його словами, банк розраховує на підтримку з боку офіційних органів України в питанні відновлення нормальної роботи, але поки що має місце “повне потурання (вандалізму — ред.) з боку правоохоронних структур України”.

“Наш банк в Україні очевидно був кращим на ринку з погляду технологій і дотримання всіх правил регулювання”, — заявив Г.Греф.

Як повідомляв УНН, за інформацією НБУ, банки з державним російським капіталом, які працюють в Україні, ведуть перемовини про їх можливий продаж.

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