У "Сбербанку" заявили про намагання швидко залишити український ринок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. “Сбербанк” розглядає варіанти максимально швидкого виходу з українського ринку. Про це повідомив глава банку Герман Греф за підсумками засідання наглядової ради кредитної організації, передає УНН із посиланням на ТАСС.
“На сьогодні ми займаємося пошуком варіантів швидкого виходу з українського ринку. Сподіваємося, що нам таку можливість нададуть. Ми зараз перебуваємо в дуже активній стадії розгляду таких варіантів”, — зазначив Г.Греф.
При цьому він зазначив, що ситуація в Україні зараз досить складна для банку.
“Сьогодні відбувається бетонування центрального офісу в Запоріжжі, виникли серйозні труднощі з виплатою зарплати у великих підприємств. За останній рік ми нарахували вже сотні різномантних актів вандалізму”, — сказав керівник “Сбербанку”.
За його словами, банк розраховує на підтримку з боку офіційних органів України в питанні відновлення нормальної роботи, але поки що має місце “повне потурання (вандалізму — ред.) з боку правоохоронних структур України”.
“Наш банк в Україні очевидно був кращим на ринку з погляду технологій і дотримання всіх правил регулювання”, — заявив Г.Греф.
Як повідомляв УНН, за інформацією НБУ, банки з державним російським капіталом, які працюють в Україні, ведуть перемовини про їх можливий продаж.