В "Сбербанке" заявили о попытке быстро покинуть украинский рынок

"На сегодняшний день мы занимаемся поиском вариантов быстрого выхода с украинского рынка. Надеемся, что нам такую ​​возможность предоставят. Мы сейчас находимся в очень активной стадии рассмотрения таких вариантов", - отметил Г.Греф.

При этом он отметил, что ситуация в Украине сейчас достаточно сложная для банка.

"Сегодня происходит бетонирование центрального офиса в Запорожье, возникли серьезные трудности с выплатой зарплаты у крупных предприятий. За последний год мы насчитали уже сотни разных актов вандализма", - сказал руководитель "Сбербанка".

По его словам, банк рассчитывает на поддержку со стороны официальных органов Украины в вопросе восстановления нормальной работы, но пока имеет место "полное попустительство (вандализма - ред.) со стороны правоохранительных структур Украины".

"Наш банк в Украине очевидно был лучшим на рынке с точки зрения технологий и соблюдения всех правил регулирования", - заявил Г.Греф.

Как сообщал УНН, по информации НБУ, банки с государственным российским капиталом, которые работают в Украине, ведут переговоры об их возможной продаже.