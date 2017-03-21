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В "Сбербанке" заявили о попытке быстро покинуть украинский рынок

В "Сбербанке" заявили о попытке быстро покинуть украинский рынок

Киев • УНН

 • 48133 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. "Сбербанк" рассматривает варианты максимально быстрого выхода с украинского рынка. Об этом сообщил глава банка Герман Греф по итогам заседания наблюдательного совета кредитной организации, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"На сегодняшний день мы занимаемся поиском вариантов быстрого выхода с украинского рынка. Надеемся, что нам такую ​​возможность предоставят. Мы сейчас находимся в очень активной стадии рассмотрения таких вариантов", - отметил Г.Греф.

При этом он отметил, что ситуация в Украине сейчас достаточно сложная для банка.

"Сегодня происходит бетонирование центрального офиса в Запорожье, возникли серьезные трудности с выплатой зарплаты у крупных предприятий. За последний год мы насчитали уже сотни разных актов вандализма", - сказал руководитель "Сбербанка".

По его словам, банк рассчитывает на поддержку со стороны официальных органов Украины в вопросе восстановления нормальной работы, но пока имеет место "полное попустительство (вандализма - ред.) со стороны правоохранительных структур Украины".

"Наш банк в Украине очевидно был лучшим на рынке с точки зрения технологий и соблюдения всех правил регулирования", - заявил Г.Греф.

Как сообщал УНН, по информации НБУ, банки с государственным российским капиталом, которые работают в Украине, ведут переговоры об их возможной продаже.

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