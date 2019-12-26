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У Саудівській Аравії встановили мінімальний вік для вступу в шлюб

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Саудівській Аравії ввели заборону на ранні шлюби. Новий закон встановлює мінімальний вік для вступу в шлюб - 18 років. Про це повідомляє УНН із посиланням на Saudi Gazette.

"Міністерство юстиції заборонило вступ в шлюб особам молодше 18 років, встановивши мінімальний вік для вступу в шлюб - 18 років", - пишуть у виданні.

У документі, направленому міністром юстиції країни Валідом ас-Самаані в місцеві суди, зазначено, що при бажанні підлітка, який не досягнув 18 років, вступити в шлюб, необхідно буде отримати спеціальний дозвіл.

При цьому суди повинні розбирати кожен подібний запит, щоб визначити, як позначиться ранній шлюб на життя і інтересах підлітка.

Нагадаємо, Саудівська Аравія дозволила холостим парам туристів жити у одному готельному номері.

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