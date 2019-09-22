У Санкт-Петербурзі затримали трьох учасників акції на підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У російському Санкт-Петербурзі затримані троє учасників Маршу миру, які вимагали, зокрема, припинити військові дії на території України і вивести звідти війська, а також повернути Україні анексовані території, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Повідомляється, що суботній Марш миру у Санкт-Петербурзі не був узгоджений і проходив у формі прогулянки. Його організаторами виступили активісти петербурзького демократичного руху "Солідарність".
Активісти з жовтими та блакитними повітряними кулями на знак підтримки України пройшли тротуарами від рогу Невського проспекту і каналу Грибоєдова до Адміралтейства, пише видання. Там кілька активістів встали в одиночні пікети.
"Вони вимагали припинити військові дії на території України та вивести звідти війська, у якому б статусі вони там не були, повернути Україні та Грузії анексовані території, відмовитися від військової підтримки режиму Асада в Сирії", - пише видання.
Також, за даними видання, учасники Маршу миру заявили про необхідність відмовитися від будь-якого втручання у внутрішні справи інших держав і зупинити мілітаризацію Росії.
Активісти стояли з плакатами, змінюючи один одного. Троє з них: Семен Ткачук, Володимир Шипіцин і Тетяна Січкарева – були затримані. Поліцейські не пояснили їм причину затримання і доставили у відділ поліції.
Нагадаємо, 9 вересня у центрі Москви правоохоронці затримали активістку та правозахисницю Вікторію Івлєву, яка допомогала українським полоненим, коли вони перебували у російському полоні.