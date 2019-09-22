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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 67336 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112668 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104485 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111359 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 120113 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148514 просмотра

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В Санкт-Петербурге задержали троих участников акции в поддержку Украины

В Санкт-Петербурге задержали троих участников акции в поддержку Украины

Киев  •  УНН

 • 11911 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В российском Санкт-Петербурге задержаны трое участников Марша мира, которые требовали, в частности, прекратить военные действия на территории Украины и вывести оттуда войска, а также вернуть Украине аннексированные территории, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что субботний Марш мира в Санкт-Петербурге не был согласован и проходил в форме прогулки. Его организаторами выступили активисты петербургского демократического движения "Солидарность".

Активисты с желтыми и голубыми воздушными шарами в знак поддержки Украины прошли по тротуарам от угла Невского проспекта и канала Грибоедова до Адмиралтейства, пишет издание. Там несколько активистов встали в одиночные пикеты.

"Они требовали прекратить военные действия на территории Украины и вывести оттуда войска, в каком бы статусе они там ни находились, вернуть Украине и Грузии аннексированные территории, отказаться от военной поддержки режима Асада в Сирии", - пишет издание.

Также, по данным издания, участники Марша мира заявили о необходимости отказаться от любого вмешательства во внутренние дела других государств и остановить милитаризацию России.

Активисты стояли с плакатами, сменяя друг друга. Трое из них: Семен Ткачук, Владимир Шипицын и Татьяна Сичкарева - были задержаны. Полицейские не объяснили им причину задержания и доставили в отдел полиции.

Напомним, 9 сентября в центре Москвы правоохранители задержали активистку и правозащитницу Викторию Ивлеву, которая помогала украинским пленным, когда они находились в русском плену.

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