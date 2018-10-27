У Санкт-Петербурзі в ДТП загинули вісім осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Санкт-Петербурзі в результаті ДТП увечері 27 жовтня загинули вісім людей, повідомляє регіональне управління МВС РФ, інформує УНН з посиланням на місцеве видання “Фонтанка”.
Зіткнення сталося на Західному швидкісному діаметрі в Курортному районі міста. За версією поліції, вантажний автомобіль, зіткнувшись з іншою попутною вантажівкою, вилетів на зустрічну смугу і врізався в мікроавтобус, який після зіткнення загорівся; загинули вісім людей, що знаходилися в ньому.
Поліція порушила кримінальну справу про порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини.
Слова очевидців про те, що люди, мабуть, їхали з Фінляндії, підтверджуються. У мікроавтобусі, за деякою інформацією, знайдені тюки з фінськими товарами. А упакований багаж видно на відеозаписах в соцмережах.
Як повідомляв УНН, у Кривому Розі під час перегонів авто влетіло у натовп, серед постраждалих — діти.