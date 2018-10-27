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У Санкт-Петербурзі в ДТП загинули вісім осіб

У Санкт-Петербурзі в ДТП загинули вісім осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Санкт-Петербурзі в результаті ДТП увечері 27 жовтня загинули вісім людей, повідомляє регіональне управління МВС РФ, інформує УНН з посиланням на місцеве видання “Фонтанка”.

Зіткнення сталося на Західному швидкісному діаметрі в Курортному районі міста. За версією поліції, вантажний автомобіль, зіткнувшись з іншою попутною вантажівкою, вилетів на зустрічну смугу і врізався в мікроавтобус, який після зіткнення загорівся; загинули вісім людей, що знаходилися в ньому.

Поліція порушила кримінальну справу про порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

Слова очевидців про те, що люди, мабуть, їхали з Фінляндії, підтверджуються. У мікроавтобусі, за деякою інформацією, знайдені тюки з фінськими товарами. А упакований багаж видно на відеозаписах в соцмережах.

Як повідомляв УНН, у Кривому Розі під час перегонів авто влетіло у натовп, серед постраждалих — діти.

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