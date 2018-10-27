В Санкт-Петербурге в ДТП погибли восемь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Санкт-Петербурге в результате ДТП вечером 27 октября погибли восемь человек, сообщает региональное управление МВД РФ, передает УНН со ссылкой на местное издание “Фонтанка”.
Столкновение произошло на Западном скоростном диаметре в Курортном районе города. По версии полиции, грузовой автомобиль, столкнувшись с другим попутным грузовиком, вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус, который после столкновения загорелся; погибли находившиеся в нем восемь человек.
Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.
Слова очевидцев о том, что люди, видимо, ехали из Финляндии, подтверждаются. В микроавтобусе, по некоторой информации, найдены тюки с финскими товарами. А упакованный багаж видно на видеозаписях в соцсетях.
Как сообщал УНН, в Кривом Роге во время гонки авто влетело в толпу, среди пострадавших — дети.