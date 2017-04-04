У Санкт-Петербурзі розпочався триденний траур після вибуху в метро
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Триденна жалоба, про яку раніше оголошувала влада Петербурга, почалася у вівторок в зв'язку з вибухом в метро, внаслідок якого, за останніми даними Національного антитерористичного комітету, загинули 11 людей і постраждали 45, передає УНН з посиланням на ТАСС.
У свою чергу Головне управління МНС по Петербургу в ніч на вівторок опублікувало список постраждалих в результаті вибуху, які на даний момент знаходяться в лікарнях. У ньому вказано 51 осіб.
Тим часом слідство опрацьовує різні версії події в перегоні між станціями “Сінна площа” і “Технологічний інститут”.
Зокрема, джерело в правоохоронних органах повідомило, що підозрюваний, можливо, скоїв теракт, знаходився в тісному зв’язку з радикальними ісламістами. Також, за словами джерела, версія про те, що в петербурзькому метро діяв терорист-одинак, є лише однією з кількох.