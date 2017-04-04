В Санкт-Петербурге начался трехдневный траур после взрыва в метро
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Трехдневный траур, о котором ранее объявляли власти Петербурга, начался во вторник в связи с взрывом в метро, в результате которого, по последним данным Национального антитеррористического комитета, погибли 11 человек и пострадали 45, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
В свою очередь главное управление МЧС по Петербургу в ночь на вторник опубликовало список пострадавших в результате взрыва, которые на данный момент находятся в больницах. В нем указан 51 человек.
Между тем следствие прорабатывает различные версии произошедшего в перегоне между станциями “Сенная площадь” и “Технологический институт”.
В частности, источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый, возможно, совершивший теракт, находился в тесной связи с радикальными исламистами. Также, по словам источника, версия о том, что в петербургском метро действовал террорист-одиночка, является лишь одной из нескольких.